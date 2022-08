BVB-Sportdirektor schließt Bellingham-Abgang voerst aus

Berlin (dpa)

Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl hat einen Weggang von Jungstar Jude Bellingham in dieser Saison ausgeschlossen. Laut eines englischen Medienberichts soll sich 19 Jahre alte englische Fußball-Nationalspieler mit Jürgen Klopps FC Liverpool über einen Wechsel verständigt haben. «Es gibt keine Anfrage für ihn, es gibt sicherlich eine Menge Interesse. Es gibt nichts, was wir aktuell zu entschieden haben und ehrlich gesagt - das weiß ich vom Spieler und seiner Familie - hat der Junge überhaupt kein Interesse, in diesem Sommer irgendwo hinzugehen», sagte Kehl (42) am Sonntagabend bei der Fußball-Talkshow Sky90.

Von dpa