BVB-Sportchef: Reus mit erneuten Problemen am Sprunggelenk

Marco Reus fehlt Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund beim DFB-Pokalspiel am Mittwochabend bei Hannover 96 aufgrund erneuter Sprunggelenksprobleme. BVB-Sportchef Sebastian Kehl erklärte kurz vor Anpfiff der Partie, dass der deutsche Nationalspieler nach der 0:2-Niederlage am Sonntag bei Union Berlin eine «kleine Reaktion» gehabt habe, «nichts Ernstes».

Kehl geht davon aus, dass der 33-jährige Reus den Dortmundern im kommenden Liga-Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfB Stuttgart wieder zur Verfügung steht.

Reus, der gegen den 1. FC Union in der 46. Minute eingewechselt wurde, feierte in Berlin sein Comeback nach gut einmonatiger Pause. Der Offensivspieler hatte sich am 17. September beim 1:0-Derbysieg gegen den FC Schalke 04 am Sprunggelenk verletzt und fehlte den Borussen bis vergangenen Sonntag.