BVB-Sportchef Kehl gibt Hoffnung im Titelrennen nicht auf

Gelsenkirchen (dpa)

Sportchef Sebastian Kehl glaubt trotz des 2:2 im Derby beim FC Schalke 04 weiter an eine Chance im Titelkampf mit dem FC Bayern München. «Natürlich», antwortete Kehl auf eine entsprechende Frage: «Wir würden uns alle in der Liga wünschen, dass die Liga bis zum Schluss spannend bleibt. Deshalb tun die zwei Punkte weh. Aber es ist noch nichts verloren.» Er hoffe, «nicht, dass uns diese zwei Punkte am Ende total weh tun».

Von dpa