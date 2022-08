BVB-Spiel: Polizei befürchtete islamistischen Hintergrund

Dortmund (dpa)

Der Vorfall um ein leeres Auto mit laufendem Motor und zwei leeren Waffenholstern am Dortmunder Fußballstadion war für die Ermittler dramatischer als bisher bekannt: In dem Wagen hatte man am Samstag am Rande des Bundesligaspiels von Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen neben zwei leeren Waffenholstern auch einen Koran gefunden - weshalb man zunächst einen islamistischen Hintergrund nicht ausgeschlossen hatte. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen. Der «Kölner Stadt-Anzeiger» hatte zuvor berichtet. Am Ende stellte sich alles als falscher Alarm heraus.

Von dpa