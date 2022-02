BVB mit drei Änderungen: «Geredet haben wir genug»

Dortmund (dpa)

Der Dortmunder Fußball-Lehrer Marco Rose hat aus dem peinlichen Auftritt seines Teams in der Europa League Konsequenzen gezogen. Drei Tage nach dem viel diskutierten 2:4 gegen die Glasgow Rangers wurde die Startelf für das 100. Bundesliga-Duell mit Borussia Mönchengladbach auf drei Positionen verändert. Für den verletzten Manuel Akanji rückt Emre Can am heutigen Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) in das Team. Axel Witsel und Julian Brandt werden durch Giovanni Reyna und Thorgan Hazard ersetzt.

Von dpa