BVB hofft weiter auf Einsatz von Kobel: Malen wieder fit

London (dpa)

Borussia Dortmund hofft weiter auf einen Einsatz von Stammtorhüter Gregor Kobel im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime Video) beim FC Chelsea. Der zuletzt hochgelobte Stammtorhüter hatte wenige Minuten vor der Bundesliga-Partie gegen RB Leipzig (2:1) am vergangenen Freitag über Muskelprobleme im Oberschenkel geklagt und war kurzfristig ausgefallen. Am Montag unterzog sich Kobel beim Abschlusstraining in London einem Belastungstest.

Von dpa