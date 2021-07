BVB gewinnt letzten Test gegen Bologna 3:0

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat sich mit einem Sieg auf den baldigen Saisonstart eingestimmt. Gut eine Woche vor der ersten Pflichtaufgabe im Pokal gegen Wehen Wiesbaden schlug der Revierclub den FC Bologna im letzten Testspiel der Vorbereitung mit 3:0 (3:0). Vor 5978 Zuschauern am Freitag im österreichischen Altach trafen Giovanni Reyna (24.) Lennard Maloney (42.) und Steffen Tigges (45.) zum verdienten Sieg über den italienischen Erstligisten.

Obwohl noch immer viele Stars fehlten und auch die in dieser Woche aus dem Sonderurlaub zurückgekehrten EM-Teilnehmer wie Emre Can, Axel Witsel oder Manuel Akanji noch geschont wurden, dominierte der BVB die Partie am zweitletzten Tag des Trainingslagers in Bad Ragaz zunächst nach Belieben.

Auch ohne Neuzugang Donyell Malen, auf den Trainer Marco Rose fünf Tage nach dessen Ankunft in der Schweiz ebenfalls noch verzichtete, war die Partie zur Pause bereits entschieden. In der zweiten Halbzeit, die aufgrund eines Gewitters verspätet begann, flachte die Partie bis auf einen sehenswerten Lattenschuss von Marco Reus (76.) ab. Am Samstag tritt der BVB die Heimreise nach Dortmund an.