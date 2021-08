BVB droht auch zum Bundesliga-Auftakt Ausfall von Hummels

Fußball-Pokalsieger Borussia Dortmund droht auch zum Start der neuen Bundesliga-Saison am nächsten Wochenende ein Ausfall von Abwehrchef Mats Hummels. Dies sagte Cheftrainer Marco Rose nach dem mühelosen 3:0-Pokalerfolg bei Drittligist SV Wehen Wiesbaden am späten Samstagabend. «Die Jungs, die jetzt dazu gekommen sind, werden wir fit machen. Emre Can ist am ehesten zurück zu erwarten, Mats braucht noch ein paar Tage», sagte Rose.

Hummels hatte in der Vorbereitung Probleme mit Patellasehne und nach Reha-Maßnahmen erst in dieser Woche wieder mit dem Training begonnen. Die Borussia startet mit einem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (18.30 Uhr/Sky) in die neue Spielzeit der Bundesliga. Auch für Julian Brandt und Thomas Meunier (beide positiv auf Corona getestet) könnte diese Begegnung zu früh kommen.