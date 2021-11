BVB-Coach: Bei 2G nicht zwischen Berufsgruppen unterscheiden

Dortmund (dpa)

Trainer Marco Rose vom Bundesligisten Borussia Dortmund wünscht sich in der Thematik einer möglichen Einführung der 2G-Regel für Profifußballer eine differenzierte Betrachtung. «Wir haben in der Gesellschaft den Anspruch, alle gleich behandelt zu werden. Ich würde nicht zwischen Fußballern und Bauarbeitern unterscheiden», meinte der BVB-Coach am Freitag. Seiner Meinung nach, müsse in der Debatte um Ungeimpfte akzeptiert werden, wenn Menschen beispielsweise aufgrund gesundheitlicher Parameter «gute Gründe haben», sich nicht impfen zu lassen.

Von dpa