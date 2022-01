BVB-Boss Watzke kritisiert Entscheidung zu Geisterspielen

Dortmund (dpa)

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hält den erneuten Zuschauerausschluss in der Fußball-Bundesliga wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie für falsch. «Richtig wäre es gewesen, einen Prozentsatz der Stadionkapazität zuzulassen. 8000 Zuschauer kann man im Signal Iduna Park und mit unserer Infrastruktur so verteilen, dass sie physisch so gut wie nichts miteinander zu tun haben», sagte Watzke dem Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» (Freitag).

Von dpa