BVB-Angreifer Haller: Zweite Operation gut verlaufen

Dortmund (dpa)

Der an Hodenkrebs erkrankte Dortmunder Torjäger Sébastien Haller hat nach eigenen Angaben seine zweite Operation gut überstanden. Dies schrieb der 28-Jährige am Donnerstag in den Sozialen Medien. Der Angreifer bedankte sich in seinem Post beim medizinischen Personal. Auf einem Foto bei Twitter ist Haller lächelnd im Krankenbett zu sehen und hat zwei Finger der rechten Hand zum Victory-Zeichen gespreizt.

Von dpa