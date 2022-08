Burkardt und Kapitän Widmer fehlen Mainz beim VfL Bochum

Bochum (dpa)

Der FSV Mainz 05 muss beim Spiel in Bochum kurzfristig auf Stürmer Jonathan Burkardt und Kapitän Silvan Widmer verzichten. Junioren-Nationalspieler Burkardt hat muskuläre Probleme, Widmer fehlt wegen einer Magen-Darm-Erkrankung, wie die Mainzer vor der Partie am Samstag mitteilten. Mit dabei ist dagegen Maxim Leitsch an seiner alten Wirkungsstätte. Der Innenverteidiger war im Sommer aus Bochum zum FSV gewechselt.

Von dpa