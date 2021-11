Bundesweite Adveniat-Aktion beginnt: Arme im Fokus

Münster (dpa/lnw)

Vor dem Start der bundesweiten Weihnachtsaktion von Adveniat hat Münsters Bischof Felix Genn daran erinnert, die Armen mehr in den Blick zu nehmen. «Wir sichern unser Überleben auf Kosten der Menschen in den armen Ländern des Südens», sagte er bei der Vorstellung der Aktion unter dem Motto «Überleben in der Stadt» am Donnerstag in Münster.

Von dpa