Bundesverdienstkreuz für Titus Dittmann

Münster (dpa/lnw)

Für sein jahrzehntelanges gesellschaftliches und soziales Engagement ist Titus Dittmann am Donnerstag mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Regierungspräsidentin Dorothee Feller überreichte die Auszeichnung in Münster an den 72-Jährigen, wie die Bezirksregierung mitteilte. Dittmann gilt als Gründer der deutschen Skateboardszene und verbreitete bereits im Rahmen seines Lehramtsstudium in den 1970er-Jahren seine Leidenschaft für das kleine Brett mit vier Rädern.

Von dpa