Bundespräsident dankt Helfern bei Hochwasserkatastrophe

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den Helfern bei der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands gedankt. Viele hätten «bis zur Erschöpfung und jenseits davon gearbeitet», sagte Steinmeier am Samstag bei einem Besuch im nordrhein-westfälischen Katastrophengebiet an der Erft. Er sprach den Helfen seinen tief empfundenen Dank «im Namen aller Deutschen» aus. Der Ruf nach Hilfe aus allen Teilen der Region sei «groß und drängend», sagte Steinmeier in Erftstadt.