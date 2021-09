Bundeskanzlerin Angela Merkel besucht Flutgebiete in NRW

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) besucht am heutigen Tag (13.00 Uhr) erneut Gebiete in Nordrhein-Westfalen, die von der Hochwasserkatastrophe Mitte Juli besonders stark getroffen wurden. Merkel wird dabei von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) begleitet. Sie reist zunächst in den Märkischen Kreis im Nordwesten des Sauerlands, um sich über den Stand der Aufräum- und Wiederaufbauarbeiten zu informieren. Außerdem spricht sie mit Einsatzkräften. Anschließend nimmt sie in der Stadt Hagen am Rand des Ruhrgebiets an einer Kommunalkonferenz zum Wiederaufbau teil.

Im Nordwesten des Sauerlands hatte die Hochwasserkatastrophe vor allem die Kleinstadt Altena getroffen. Altena war zeitweise nach Erdrutschen und Überschwemmungen so gut wie von der Außenwelt abgeschnitten. Ein 46 Jahre alter Feuerwehrmann ertrank bei Rettungsarbeiten.