Bund und Länder ringen um Kostenverteilung für Geflüchtete

Berlin (dpa)

Bund und Länder ringen um eine faire Kostenaufteilung für die Versorgung und Unterbringung ukrainischer Kriegsflüchtlinge in Deutschland. Das geht aus unterschiedlichen vorläufigen Beschlussvorlagen für die Bund-Länder-Gespräche an diesem Donnerstag hervor. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur gibt es aus den Ländern mit CDU- und mit SPD-Regierungsbeteiligung verschiedene Vorschläge, wie der Bund an den Kosten zu beteiligen wäre. Länder und Kommunen haben Sorge, die Zusatzkosten nicht stemmen zu können.

Von dpa