Bürgermeister fordert Entlastung nach A45-Sperrung

Nach der Sperrung der maroden A45-Brücke bei Lüdenscheid fordert der Bürgermeister beschleunigte Bauarbeiten zur Entlastung der massiv vom Umleitungsverkehr betroffenen Stadt. Die Stadt befinde sich ein «Stück weit im Chaos», sagte Sebastian Wagemeyer im WDR5 am Freitag. Viele Menschen seien besorgt, hätten Angst und hofften auf möglichst schnelle Veränderungen, schilderte er. Die Autobahnsperrung habe gigantische Auswirkungen. Gleichzeitig machte der Bürgermeister aber auch deutlich, dass die massiven Verkehrsprobleme nicht über Nacht verschwinden werden: «Ich sehe da jetzt keine schnelle Lösung, die nächste Woche Abhilfe schafft.»

Die Sperrung der A45-Brücke, über die täglich 65.000 Fahrzeuge gerollt sind, betreffe Anwohner, Pendler und die Wirtschaft. «Wir sind eine Stadt, die nach wie vor sehr viele Menschen hat, die im produzierenden Gewerbe arbeiten. Das heißt, wir haben auch sehr viele Pendlerinnen und Pendler, die eben nach Lüdenscheid hineinkommen zum arbeiten, dann aber auch wieder raus müssen», erklärte der Bürgermeister. «Wir haben auch ganz konkret Menschen, die an den Umleitungsstraßen leben und wohnen. Und für die hat das jetzt dramatische Auswirkungen auf ihre Lebensqualität, beispielsweise was die Nachruhe angeht, die Abgase angeht und vieles, vieles mehr.»

Die Autobahnsperrung habe einen Rattenschwanz an Problemen für wichtige Fahrten innerhalb der Stadt nach sich gezogen - wie die Besetzung der Feuerwehrgerätehäuser, Krankenwagenfahrten und die Müllabfuhr. Vom Treffen am Montag mit Vertretern von Land und Bund in Lüdenscheid zur Verkehrssituation erwarte er klare Signale, wie die Situation verbessert werden könne. Wagemeyer forderte etwa, dass andere Baustellen in und um Lüdenscheid schneller abgearbeitet werden. «Das ist sicherlich ein Hebel, wo man ansetzen kann», nannte er als Beispiel. Der Neubau der Autobahnbrücke müsse schneller als bisher üblich erfolgen. Acht bis zehn Jahre seien für die Stadt Lüdenscheid und für die Menschen, die hier leben, keine Perspektive.

Die Autobahn GmbH des Bundes hatte bereits angekündigt, dass sie die Planungszeiten für einen Brücken-Neubau verkürzen wolle und dafür Sonderregelungen benötige. Nach normalen Regelwerken würde es bis zur Fertigstellung acht bis zehn Jahre dauern. Das Unternehmen will die 453 Meter lange Talbrücke auf der wichtigen Nord-Süd-Achse vom Ruhrgebiet durch das Sauerland in den Süden Deutschlands verstärken, damit in drei bis vier Monaten zumindest wieder Autos darüber fahren können. Für Lastwagen soll sie dauerhaft gesperrt bleiben. Bisher sind 13.000 bis 14.000 Lkw am Tag darüber gerollt. Nach den Empfehlungen zu weiträumigen Umleitungen auf der A44 und der A1/A3 im Kölner Raum seien dort fünf bis zehn Prozent mehr Schwerlastverkehr verzeichnet worden, sagte ein Sprecher der Niederlassung Westfalen.

Die Sperrung der maroden A45-Brücke bei Lüdenscheid trifft nach Ansicht der Arbeitgeberverbände Siegen-Wittgenstein den Lebensnerv der ganzen Region. Bei einer Verbandsumfrage unter den Mitgliedsunternehmen hätten 83 Prozent auf die Frage, ob sie von den Folgen der Sperrung betroffen seien, mit Ja geantwortet. 76 Prozent der Unternehmerinnen, Unternehmer und Führungskräfte, die an der Umfrage teilgenommen haben, erwarteten durch die Brücken-Sperrung zusätzliche Kosten für ihr Unternehmen. Langfristige Auswirkungen auf die eigene Wettbewerbsfähigkeit sähen knapp 45 Prozent.