Bürger im Wolfsgebiet kritisieren Abschussverbot

Schermbeck/Düsseldorf (dpa/lnw)

Das Bürgerforum im Wolfsgebiet am Niederrhein bei Schermbeck hat das Festhalten des Landes am Abschussverbot für die dortigen, streng geschützten Wölfe kritisiert. Das Wolfsrudel rund um die Wölfin «Gloria» sei «mit Abstand das schadensträchtigste Rudel in Deutschland», erklärte das Bürgerforum am Montag. Bei «gesundem Menschenverstand» könne man nicht davon ausgehen, dass die vom Land empfohlenen 1,20-Meter-Elektrozäune die Wölfe abhielten. Herdenschutzhunde oder teure Ställe seien für Hobbyschafhalter mit wenigen Tiere kaum eine Alternative.

Von dpa