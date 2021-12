Brücke nach Kollision mit Frachtschiff beschädigt

Nach dem Aufprall eines Frachtschiffs auf eine Brücke im Gelsenkirchener Stadthafen hat die Feuerwehr am Samstag ihre Sicherungsmaßnahmen beendet. Die Rohrleitungen, die über die Brücke führen, seien trotz erheblicher Beschädigungen am Unterbau der Konstruktion dicht geblieben, sagte ein Sprecher.

Das Schiff war am Freitag gegen die Brücke geprallt, über die kein Verkehr, sondern nur Rohre geführt werden. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr hatte zunächst mobile Ölsperren installiert, da in dem Hafen vielfach Mineralölprodukte umgeschlagen werden. Sie wurden später wieder abgebaut. Die Schadenshöhe war am Samstag noch unklar.