Broadway-Musical «Moulin Rouge» künftig auch in Köln

Im Kölner Musical Dome soll ab Herbst 2022 die Bühnenversion des Musikfilms «Moulin Rouge» aufgeführt werden. Man habe sich die Aufführungsrechte für den deutschsprachigen Raum gesichert, teilte die Unternehmensgruppe Mehr-BB Entertainment am Freitag in Köln mit. Insgesamt würden über 21 Millionen Euro in die Produktion von «Moulin Rouge! Das Musical», den Theaterumbau und die Kommunikation investiert. «Die Freude ist riesengroß», sagte Maik Klokow, Geschäftsführer von BB-Mehr Entertainment. «Es ist ein Privileg, diese Ausnahmeproduktion nach Köln zu holen, und es wird großartig zu sehen sein, wie die Domstadt wieder zur Musical-Metropole wird.»

Die Broadway-Version von «Moulin Rouge» hatte erst am Sonntag in New York den Tony Award als bestes Musical gewonnen. Die Show gewann in insgesamt zehn Kategorien den wichtigsten Preis der Broadway-Theater. Der Film «Moulin Rouge» feierte 2001 auf dem Filmfestival in Cannes Premiere. Ewan McGregor spielt in dem Film den Schriftsteller Christian, der sich im legendären Pariser Nachtclub Moulin Rouge in den Showstar Satine (Nicole Kidman) verliebt. Das Musical erhielt zwei Oscars für die besten Kostüme und das beste Szenenbild sowie sechs weitere Nominierungen, darunter für Kidman als beste Hauptdarstellerin.