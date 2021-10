Brinkhaus: Scharfe Kritik an Sonderungspapier

Münster (dpa)

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus hat das Sondierungspapier von SPD, Grünen und FDP in scharfer Form kritisiert. «Das ist die strammste Linksagenda, die wir seit Jahrzehnten in Deutschland gehabt haben», sagte Brinkhaus am Sonntag beim Deutschlandtag der Jungen Union in Münster. «Es ist ein soziales Wünsch-dir-was. Allen wird alles gegeben, allen wird alles erfüllt», fügte der CDU-Politiker hinzu.

Von dpa