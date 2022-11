Briefträger soll Post in Mülleimer entsorgt haben

Mönchengladbach (dpa/lnw)

Ein 24-jähriger Briefträger soll in Mönchengladbach massenhaft ihm anvertraute Post im Mülleimer entsorgt haben. Eine 56-jährige Zeugin habe den Zusteller am Samstag dabei beobachtet, berichtete die Polizei in Mönchengladbach am Montag.

Von dpa