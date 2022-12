Brenntag-Aktionär Primestone Capital gegen Univar-Übernahme

London/Essen (dpa)

Die mögliche Übernahme des US-Rivalen Univar Solutions durch den Chemikalienhändler Brenntag stößt beim Brenntag-Aktionär Primestone Capital auf Widerstand. In einem am Dienstag veröffentlichten Schreiben an das Management und den Aufsichtsrat des Dax-Konzerns forderte die Investmentgesellschaft die sofortige Beendigung der Gespräche mit Univar. Statt auf eine risikoreiche Übernahme solle sich der Konzern auf die Verbesserung des Kerngeschäfts konzentrieren. Der Investor, der zwei Prozent an Brenntag hält, fordert auch eine Aufspaltung des Unternehmens. Brenntag wollte sich auf Nachfrage zunächst nicht äußern.

Von dpa