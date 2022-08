Brandstiftung: Neun Jahre Haft wegen versuchten Mordes

Mönchengladbach (dpa)

Im Prozess um ein absichtlich gelegtes Feuer in einem Hochhaus ist ein 58-jähriger Mann am Montag zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht Mönchengladbach sprach den mehrfach vorbestraften Angeklagten unter anderem wegen versuchten Mordes schuldig. Er hatte gestanden, das Feuer in dem achtstöckigen 77-Parteien Wohnblock gelegt zu haben.

Von dpa