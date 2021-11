Brandes legt Kranz für verunglückte Mitarbeiter nieder

Gescher (dpa)

Nordrhein-Westfalen Verkehrsministerin Ina Brandes (CDU) hat am Mittwoch in Gescher der im Dienst verunglückten Mitarbeiter der Straßen- und Autobahnmeistereien gedacht. Sie legte an der Autobahnkapelle an der A31 im Kreis Borken einen Kranz nieder. «Unsere Kolleginnen und Kollegen des Landesbetriebs Straßenbau Nordrhein-Westfalen sind im Dienst der Sicherheit auf unseren Straßen unterwegs - Tag für Tag, bei Wind und Wetter. Für ihren großen Einsatz verdienen sie Respekt und Anerkennung», sagte Brandes laut Mitteilung.

Von dpa