Brand in Stahlfabrik unter Kontrolle

Aus noch unbekannter Ursache ist am Freitag in Hagen eine Stahlfabrik in Brand geraten. Wegen der starken Rauchentwicklung forderte die Feuerwehr die Bevölkerung auf, Fenster und Türen zu schließen - dies galt auch noch am späten Abend. Die Feuerwehr sei mit «massiven Kräften» ausgerückt, sagte ihr Sprecher Jens Westemeyer.

