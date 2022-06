Brand in Feuerwehrhaus in Hennef

Hennef (dpa/lnw)

Bei einem Brand in einem Feuerwehrhaus in Hennef sind drei Feuerwehrleute verletzt und mehrere Fahrzeuge beschädigt worden. Eine Passantin meldete das Feuer am späten Montagabend, wie die Feuerwehr am Dienstagmorgen mitteilte. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand ein Löschfahrzeug bereits in Vollbrand. Zudem sei das Feuer auf den Dachstuhl übergegriffen. Etwa 80 Einsatzkräfte bekämpften demnach zuerst den Brand, öffneten daraufhin die Tore des Feuerwehrhauses und fuhren noch fahrtüchtige Fahrzeuge aus der Halle.

