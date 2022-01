Brand in Autowerkstatt: Katze kratzt Feuerwehrmann

Düren (dpa/lnw)

Die Feuerwehr in Düren hat einen Brand in einer Autowerkstatt gelöscht. Zwei Mitarbeiter wurden mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Ein Feuerwehrmann rettete zudem eine Katze aus der Lagerhalle. Sie zeigte sich allerdings wenig dankbar über die Rettung und kratzte den Mann am Arm. Er wurde ebenfalls im Krankenhaus behandelt, so die Feuerwehr.

Von dpa