Brand in Asylunterkunft: Brandstiftung vermutet

Langenfeld (dpa/lnw)

Nach dem Feuer mit vier Verletzten in einer Asylbewerberunterkunft in Langenfeld bei Düsseldorf gehen die Ermittler von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Dies sei das Ergebnis der Untersuchung des Tatorts durch einen Brandsachverständigen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch in Mettmann. Bei dem Brand am späten Freitagabend war ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden.

Von dpa