Brand im zehnten Stock eines Hochhauses: Schwerverletzter

Die Feuerwehr hat bei einem Wohnungsbrand in einem Ratinger Hochhaus einen schwer verletzten Menschen aus der Brandwohnung im zehnten Stock gerettet.

16 weitere Bewohner des Hauses wurden mit Fluchthauben über das Treppenhaus in Sicherheit gebracht, wie die Feuerwehr Ratingen am Donnerstag berichtete. Ein Sprecher berichtete von einer «Vielzahl von Verletzten». Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war bereits starker Rauch zu sehen gewesen. Mehrere Personen standen auf Balkonen. Umgehend wurde die Alarmstufe erhöht. Am Ende waren rund 120 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort. Über die näheren Umstände des Brandes wurde zunächst nichts bekannt.