Brand bei Entsorgungsunternehmen in Erftstadt

Bei einem Entsorgungsunternehmen in Erftstadt ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Aus noch ungeklärter Ursache seien im Ortsteil Köttingen zwei Lagerhallen mit Hausmüll in Brand geraten, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die beiden Hallen sind über ein Förderband miteinander verbunden. Deshalb habe sich das Feuer ausgebreitet, so die Feuerwehr. Ein Feuerwehrmann habe sich bei einem Sturz verletzt; er musste ins Krankenhaus. Wegen starken Rauchs forderte die Feuerwehr die Bewohner einzelner Ortsteile von Erftstadt und Kerpen auf, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Am Nachmittag war der Brand unter Kontrolle.