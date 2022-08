Brand auf Recyclinghof führt zu Großeinsatz

Wie die Feuerwehr in der Nacht zum Dienstag mitteilte, breitete sich aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer in einer Lagerhalle aus. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr konnte die Flammen zunächst unter Kontrolle bringen. Etwas später flammte der Brand erneut auf. Die Nachlöscharbeiten dauerten am frühen Morgen noch an. Die Schadenshöhe war noch nicht zu beziffern. Zwischenzeitlich hatte die Feuerwehr Anwohner gebeten wegen der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Klima- und Lüftungsanlagen abzuschalten.