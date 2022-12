Brand auf Bauernhof: Zwei Jugendliche unter Verdacht

Stemwede/Minden (dpa/lnw)

Nach dem Brand auf einem Bauernhof in Stemwede im Kreis Minden-Lübbecke stehen zwei 16-Jährige unter Verdacht, das Feuer verursacht zu haben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sollten die beiden Jugendlichen am Amtsgericht Minden einem Haftrichter vorgeführt werden. Sie hätten sich unmittelbar vor dem Ausbruch des Feuers auf dem Dachboden einer an das Bauernhaus angrenzenden Scheune aufgehalten.

