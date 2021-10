Branche: Beliebtheit von Spielen und Puzzlen ungebrochen

Essen (dpa)

Brettspiele und Puzzle stehen in Deutschland hoch im Kurs: Nach einem Rekordjahr 2020 nehme die Beliebtheit aktuell bei Kindern wie Erwachsenen noch weiter deutlich zu, teilte der Branchenverband Spieleverlage am Mittwoch mit. In den ersten acht Monaten 2021 sei der Umsatz des Spiele- und Puzzlemarkts noch einmal um 14 Prozent geklettert, sagte der Verbandsvorsitzende Hermann Hutter vor der internationalen Publikumsmesse «Spiel'21», die in der kommenden Woche in Essen beginnt.

Von dpa