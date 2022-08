Borussia Dortmund vermeldet vorläufige Geschäftszahlen

Dortmund (dpa)

Borussia Dortmund präsentiert am heutigen Freitag (11.00 Uhr) seine vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2021/2022. Der Fußball-Bundesligist hatte in der Vorsaison wegen der Corona-Pandemie und der fehlenden Zuschauereinnahmen noch ein Minus von 70 Millionen Euro verbucht. Für das abgelaufene Geschäftsjahr bis Ende Juni 2022 hatte die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA nach der Entlassung des Trainerteams um Marco Rose einen Verlust zwischen 25 und 29 Millionen Euro prognostiziert. Die Geschäftsführung um Hans-Joachim Watzke hatte aber wiederholt vor Unwägbarkeiten bei der Planung gewarnt. Rückschläge in der Corona-Lage und ein Andauern des Kriegs in der Ukraine seien ein großes Prognoserisiko.

Von dpa