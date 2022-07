Borussia Dortmund trennt sich 1:1 von Antalyaspor

Borussia Dortmund hat einen Tag nach dem Erstrunden-Sieg im DFB-Pokal beim TSV 1860 München in einem Testspiel 1:1 (1:0) gegen Antalyaspor gespielt.

Gegen das vom ehemaligen BVB-Profi Nuri Sahin trainierte türkische Team schoss am Samstag Julian Brandt in der achten Minute das einzige Dortmunder Tor. Einen Tag nach dem 3:0 bei 1860 trat der Revierclub mit einer Ersatzelf an. Dabei feierten Giovanni Reyna und Mateu Morey nach langer Verletzungspause jeweils ihr Comeback für die Dortmunder.