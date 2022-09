Booster gegen Omikron jetzt auch breitflächig in NRW möglich

Düsseldorf (dpa/lnw)

Auch in Nordrhein-Westfalen sollen nun flächendeckend die neuen Omikron-Impfstoffe angeboten werden. «Für die kommunalen Impfangebote gilt nun: Auffrischungsimpfungen ab zwölf Jahren sind vorzugsweise mit einem der Omikron-adaptierten mRNA-Impfstoffe durchzuführen», teilte das NRW-Gesundheitsministerium am Freitag in Düsseldorf mit. Die Erlasslage sei entsprechend angepasst worden.

Von dpa