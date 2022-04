Bonns Jackson-Cartwright wertvollster Bundesliga-Akteur

Dies teilte die BBL am Donnerstagabend mit. Der 26 Jahre alte Amerikaner setzte sich vor TJ Shorts II (Crailsheim) und Kamar Baldwin (Göttingen) durch und sicherte sich damit seine dritte MVP-Trophäe in drei Jahren. In den beiden vorherigen Spielzeiten hatte Jackson-Cartwright die Auszeichnung in Frankreichs zweiter Liga und Großbritanniens Eliteklasse erobert. Bonn ist eines der Überraschungsteams der diesjährigen Saison.