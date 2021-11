Bonn startet Weihnachtsmarkt am Mittwoch mit Maskenpflicht

Bonn/Duisburg (dpa/lnw)

In Bonn gilt beim städtischen Weihnachtsmarkt nicht nur die 2G-Regel, sondern auch eine Maskenpflicht für die gesamte Innenstadt. Eine entsprechende Allgemeinverfügung der Stadt vor dem Start des Marktes am Mittwoch sei vom NRW-Gesundheitsministerium genehmigt worden, erklärte ein Ministeriumssprecher am Dienstagabend. Damit müssen Besucher des Weihnachtsmarktes nicht nur geimpft oder genesen sein, sondern auch einen Mund-Nasenschutz tragen.

Von dpa