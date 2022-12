Bonhof für Flick als DFB-Coach: «Er macht einen tollen Job»

Der ehemalige Fußball-Weltmeister Rainer Bonhof hält die Diskussionen über Bundestrainer Hansi Flick nach dem vorzeitigen WM-Aus der DFB-Elf für vollkommen überflüssig. «Das ist doch wahnsinnig darüber nachzudenken. Hansi macht einen tollen Job. Und es geht auch nicht darum, wer es stattdessen macht, es geht darum, dass Flick gut ist», sagte der WM-Sieger von 1974 am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Natürlich sei er selbst auch traurig und sauer, aber dass sich ganz Deutschland jetzt frage, was wir alles falsch machen, sei auch nicht der Ansatz.

«Die Mannschaft hat gegen Spanien ein absolut gutes Spiel gezeigt, aber die anderen Mannschaften sind halt auch nicht schlecht. Wir müssen anerkennen, dass die sogenannten Kleinen nicht mehr klein sind. Auch die Japaner haben gezeigt, dass «sie ihr Spiel spielen und das durchziehen», sagte Bonhof. Das hohe Anspruchsdenken in Deutschland sei völlig verständlich. «Wenn man irgendwann mal Weltmeister geworden ist, hat man diese Ansprüche», befand Bonhof.

In der Ausbildung müsse man vielleicht auch an der Willensschulung und am Gemeinschaftssinn arbeiten. «Fußball ist ein Mannschaftssport mit Zweikämpfen, je mehr wir davon gewinnen, desto besser», erklärte der 70-Jährige. Bonhof, der von 1990 bis 1998 als Assistent von Cheftrainer Berti Vogts für die DFB-Elf zuständig war, nimmt die Spieler in die Pflicht: «Sie müssen sich an die eigene Nase fassen. Früher haben wir uns den Biss und die Aggressivität im Training geholt, selbst ein Günter Netzer hat erkannt, dass er auch nach hinten arbeiten muss.»