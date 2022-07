Bombenfund in Weseler Innenstadt: Entschärfung erfolgreich

Wesel (dpa/lnw)

Eine Zehn-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Donnerstagnachmittag in Wesel erfolgreich entschärft worden. Nach der Aktion des Kampfmittelbeseitigungsdienstes in der Innenstadt gehe von dem Blindgänger keine Gefahr mehr aus, berichtete die Stadt. Anwohner und Anlieger könnten in ihre Wohnungen und Geschäfte zurückkehren. Ab 15.00 Uhr waren Teile des Zentrums für rund zwei Stunden gesperrt worden. Die Bombe war bei Bauarbeiten entdeckt worden.

Von dpa