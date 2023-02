Bombendrohung: Bankfiliale in Dorsten geräumt

Eine Bankfiliale in Dorsten (Kreis Recklinghausen) ist am Donnerstagvormittag wegen einer Bombendrohung geräumt worden. Es gebe «vage Hinweise», denen die Einsatzkräfte nachgingen, sagte eine Sprecherin der Polizei. «Wir nehmen jede Drohung ernst.» Zur Durchsuchung des Gebäudes würden auch Spürhunde eingesetzt.

Für den Einsatz wurden laut Polizeiangaben auch benachbarte Gebäude in der Dorstener Innenstadt geräumt. Wie viele Menschen betroffen waren, lasse sich noch nicht genau beziffern. Ein Seniorenzentrum in der Nähe des Einsatzortes brachte einen Teil der Bewohner vorübergehend in einem sicheren Gebäudeteil unter.