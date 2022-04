Bombe in Köln entschärft: Rund 7400 Anwohner evakuiert

Köln (dpa/lnw)

Experten haben in Köln erfolgreich eine Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Der Blindgänger, der am Mittwoch bei Bauarbeiten gefunden worden war, wurde am Donnerstagnachmittag gegen 17.40 Uhr unschädlich gemacht, wie die Stadt mitteilte.

