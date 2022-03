Bombe in Bayenthal wird entschärft: Schulen und Kitas zu

Köln (dpa/lnw)

Wegen einer Bombenentschärfung bleiben Schulen und Kitas im Kölner Stadtteil Bayenthal am Donnerstag geschlossen. Der 500 Kilogramm schwere Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg sei am Mittwochnachmittag bei Bauarbeiten gefunden worden, teilte die Stadt am Abend mit.

Von dpa