Böller auf Polizeibeamte geworfen: Frau in Gewahrsam

Bottrop (dpa/lnw)

Bei einem Polizeieinsatz in der Nacht zu Freitag sind vier Polizeibeamte in Bottrop von einer Frau mit einem Böller beworfen worden. Als die Polizistinnen und Polizisten ein Auto kontrolliert hätten, sei plötzlich ein zunächst unbekannter Gegenstand auf sie zugeflogen, der dann explodiert sei, teilte die Polizei mit. Die Beamten konnten rechtzeitig zur Seite springen, so dass niemand verletzt wurde. Bei näherem Hinsehen habe sich der Gegenstand als Böller entpuppt. Die Beamten nahmen vor Ort eine 39 Jahre alte Tatverdächtige aus Bottrop fest.

Von dpa