Bochum verliert erstes Testspiel: 1:2 gegen Arnheim

Der VfL Bochum hat sein erstes Testspiel in der Saisonvorbereitung für die Fußball-Bundesliga verloren. Am Donnerstag unterlag der Aufsteiger mit 1:2 (0:0) gegen den niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim. Bei den Treffern der Gäste durch den ehemaligen Wolfsburger Riechedly Bazoer (63. Minute) sowie durch Lois Openda (80.) gelang VfL-Neuzugang Takuma Asano lediglich der zwischenzeitliche Ausgleich (76.). Am Samstag (15.30 Uhr) testen die Bochumer, die weiterhin auf Neuzugang Eduard Löwen (Olympia) sowie den an Corona erkrankten Herbert Bockhorn verzichten müssen, zum Abschluss der Vorbereitung gegen den belgischen Club FC Utrecht.