Bochum ohne Zoller: Letsch erwartet «offenes Spiel»

Düsseldorf (dpa)

Fußball-Bundesligist VfL Bochum muss im DFB-Pokal am Dienstagabend bei Drittliga-Spitzenreiter SV Elversberg (20.45 Uhr) auf seinen Torjäger Simon Zoller verzichten. Der 31-Jährige zog sich im Spiel beim VfB Stuttgart eine Muskelverletzung zu und wird im Pokal und wohl auch am Wochenende in der Liga gegen Spitzenreiter Union Berlin fehlen, wie Trainer Thomas Letsch am Montag bestätigte. Auch Konstantinos Stafylidis und Jacek Goralski stehen dem 50-Jährigen in Elversberg nicht zur Verfügung.

Von dpa