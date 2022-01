Bochum mit Rexhebcaj: Pokalspiel gegen Mainz noch kein Thema

Fußball-Bundesligist VfL Bochum kann am Samstag beim FSV Mainz 05 mit dem Einsatz von Elvis Rexhebcaj rechnen. Der Mittelfeldspieler war angeschlagen. «Hinter seinem Einsatz stand zuletzt noch ein Fragezeichen. Das kann jetzt aber entfernt werden», sagte Bochums Trainer Thomas Reis am Donnerstag. Die Westfalen haben in Erhan Masovic nach abgesessener Gelb-Sperre in der Verteidigung eine weitere Option.

An das Pokalspiel in der kommenden Woche gegen die Rheinhessen will Reis vor dem Ligamatch noch nicht denken. «Das Pokalspiel nächste Woche ist erstmal zweitrangig, da halt zunächst die Liga auf dem Programm steht. Der Samstag steht im Vordergrund», sagte Reis. Sein Team trifft bereits am Dienstag im DFB-Pokal-Achtelfinale erneut auf Mainz, dann aber in Bochum.