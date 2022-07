Bochum holt «Wunschlösung» Stafylidis aus Hoffenheim

Bochum (dpa)

Der VfL Bochum hat Konstantinos Stafylidis fest von der TSG 1899 Hoffenheim verpflichtet. Der 28-Jahre alte Grieche erhält beim Fußball-Bundesligisten aus dem Ruhrgebiet einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023, wie der VfL am Mittwoch mitteilte. Defensivspieler Stafylidis hatte in der vergangenen Saison auf Leihbasis in Bochum gespielt und 26 Pflichtpartien für den Club absolviert. Über die Ablösesumme verriet der VfL nichts.

Von dpa